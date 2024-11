Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Reggio Emilia giovedì 14 novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,6°C e i 11,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente per tutta la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che scenderà fino a 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e i venti saranno leggeri, provenienti da est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’80%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma già dalle 09:00 si inizieranno a vedere delle schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 11,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 54% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la giornata, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 5%. I venti saranno leggeri e la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla bassa umidità, che si attesterà intorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 6,6°C. Il cielo rimarrà sereno e la calma dei venti contribuirà a una sensazione di tranquillità. L’umidità si manterrà attorno al 68%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano un giovedì all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un’ottima occasione per godere dell’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +6.7° prob. 2 % 6.3 E max 13 Levante 77 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 2 % 1.2 SE max 3.5 Scirocco 82 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.3 O max 5 Ponente 81 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.1° perc. +8.8° Assenti 7.9 NE max 15 Grecale 61 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11.6° perc. +10.2° Assenti 6.3 E max 8.5 Levante 52 % 1022 hPa 16 cielo sereno +9° perc. +8.7° Assenti 5 SSE max 5.6 Scirocco 60 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.5° perc. +6.6° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.8° perc. +5.5° Assenti 6.9 SO max 7.6 Libeccio 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.