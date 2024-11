Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +8,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma non si escludono sporadiche piogge leggere.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. La temperatura si aggirerà intorno ai +9°C, mantenendo un cielo coperto. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno all’83-86%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno tra i +9,5°C e +9,8°C. Anche in questo caso, il cielo sarà coperto e non si prevedono variazioni significative. I venti saranno molto leggeri, con intensità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81-83%, senza segnalazioni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8,8°C. Il cielo rimarrà coperto e i venti continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 2 km/h. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature stabili e senza significative variazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento solo verso la fine della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto continuerà a dominare il panorama meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 15 % 3.4 E max 4.2 Levante 84 % 1013 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 19 % 3.7 NE max 4.8 Grecale 85 % 1013 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 40 % 2.8 NE max 3.6 Grecale 86 % 1014 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 17 % 2.3 NE max 2.9 Grecale 83 % 1015 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.5 NNE max 1.6 Grecale 80 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 1 % 1.9 SSE max 2.7 Scirocco 82 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.4 ESE max 1.8 Scirocco 83 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.8 NO max 1.9 Maestrale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:44

