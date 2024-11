Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Emilia di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un’umidità relativamente alta, attorno all’85%. Nel pomeriggio, si prevede che le temperature scendano leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 14°C. La sera si presenterà fresca, con valori che si aggireranno intorno ai 12°C.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 4%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, con valori che si aggireranno tra i 10°C e i 11°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registreranno circa 16°C, mentre alle 12:00 si raggiungeranno i 17°C. La brezza leggera proveniente da ovest-nord-ovest garantirà una sensazione di benessere, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a calare, ma rimarranno comunque piacevoli. Alle 15:00, si prevede una temperatura di circa 17°C, che scenderà a 14°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendo il cielo sereno. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h.

La sera si presenterà fresca, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo circa l’83%, ma il cielo rimarrà sereno fino a tarda notte. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle ultime belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.5 SO max 3.4 Libeccio 86 % 1027 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 4.8 OSO max 4.8 Libeccio 86 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 4.4 OSO max 5.2 Libeccio 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 3.1 NO max 3 Maestrale 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 3.1 NE max 2.4 Grecale 64 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.3 E max 3.3 Levante 75 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 2.5 S max 3 Ostro 81 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.1 SO max 3 Libeccio 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:58

