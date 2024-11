Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, almeno fino al tardo pomeriggio.

Nella notte, si assisterà a una prevalenza di poche nuvole con temperature che si attesteranno intorno ai 6,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera fresca ma gradevole.

La mattina di Mercoledì si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, che passeranno da 5,4°C alle 11,9°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa renderanno il pomeriggio particolarmente piacevole. Tuttavia, a partire dalle ore serali, si prevede un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto.

La sera porterà un cambiamento significativo, con temperature che scenderanno a 7,6°C e un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 99%. La ventilazione rimarrà debole, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo coperto potrebbe influenzare la sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano una giornata che inizierà in modo favorevole, ma che si concluderà con un cielo nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, prima che il tempo cambi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.5° perc. +5.3° Assenti 6.4 O max 8.1 Ponente 79 % 1026 hPa 4 poche nuvole +5.7° perc. +4.6° Assenti 6 O max 7.3 Ponente 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6° perc. +5.2° Assenti 4.9 OSO max 5.8 Libeccio 81 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 3.1 NNE max 3.9 Grecale 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 4.1 E max 5 Levante 53 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.4 ESE max 6.7 Scirocco 65 % 1021 hPa 19 cielo coperto +7.9° perc. +7.3° Assenti 5.3 SE max 7.5 Scirocco 73 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.2 ENE max 4.5 Grecale 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:48

