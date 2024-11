Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà i +15°C, accompagnata da poche nuvole. La sera si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +10°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 76%. La temperatura percepita sarà di +10°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,4 km/h da Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% alle 04:00 e una temperatura che scenderà fino a +9,1°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 08:00 si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo +14,9°C intorno a 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra 1,4 km/h e 4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 64% e il 85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e poche nuvole. La temperatura massima raggiungerà i +15,1°C alle 13:00 e si manterrà attorno ai +14°C fino alle 16:00. La velocità del vento sarà leggermente più intensa, con punte di 4,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +10°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che si aggireranno tra 1,7 km/h e 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo variabile. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità, senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di qualche ora di bel tempo, soprattutto nel pomeriggio di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 SO max 4.1 Libeccio 83 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.2 OSO max 3.5 Libeccio 84 % 1030 hPa 7 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.9 OSO max 3.2 Libeccio 83 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.5 NNE max 3.5 Grecale 70 % 1031 hPa 13 poche nuvole +15.1° perc. +14.3° Assenti 4.5 NE max 4.9 Grecale 61 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.5 ENE max 3.6 Grecale 71 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 1.8 SSO max 2.4 Libeccio 77 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 82 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:55

