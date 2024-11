Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Emilia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 3,8°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 86%. I venti, provenienti da Ovest, si faranno sentire con una velocità di circa 11,4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 5,9°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra 15 e 18 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 9,8°C intorno alle 13:00. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 4,4°C alle 21:00. Anche in questo frangente, i venti da Ovest si faranno sentire, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno fresche ma senza precipitazioni significative. Si prevede un lieve aumento delle temperature nei giorni successivi, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti di Reggio Emilia potranno godere di un clima piuttosto gradevole, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4° perc. +1° prob. 9 % 12.1 ONO max 23 Maestrale 83 % 993 hPa 4 cielo coperto +3.7° perc. -0.2° prob. 4 % 17.1 O max 41.5 Ponente 84 % 996 hPa 7 cielo coperto +5.1° perc. +1.7° prob. 12 % 16.2 ONO max 43.1 Maestrale 64 % 1000 hPa 10 poche nuvole +8.6° perc. +5.8° Assenti 18.9 ONO max 34.7 Maestrale 46 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.4° Assenti 17.7 NO max 31.9 Maestrale 41 % 1006 hPa 16 cielo sereno +6.5° perc. +4.6° Assenti 9.5 O max 21.6 Ponente 47 % 1009 hPa 19 cielo sereno +5.2° perc. +2.7° Assenti 10.9 O max 26.1 Ponente 43 % 1013 hPa 22 cielo sereno +4.2° perc. +1° Assenti 13.3 O max 32.8 Ponente 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.