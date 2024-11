Previsioni Meteo Rende: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Rende indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa e da venti sostenuti. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge moderate e una temperatura che si attesterà attorno ai 14°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo la sensazione di freddo più marcata.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano una persistenza delle piogge moderate, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 14°C. La velocità del vento raggiungerà punte significative, contribuendo a un clima fresco e umido. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 92%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente, con un graduale diradamento delle nubi. Tuttavia, le temperature scenderanno a circa 11°C, e il vento continuerà a soffiare fresco. Le precipitazioni si interromperanno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Rende nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e vento, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.84 mm 21.7 SO max 43.1 Libeccio 92 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.77 mm 30.5 SO max 50 Libeccio 90 % 1007 hPa 7 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 1.15 mm 33.6 OSO max 55.1 Libeccio 91 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.99 mm 38 OSO max 62.2 Libeccio 92 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 1.26 mm 41.4 OSO max 64 Libeccio 92 % 1007 hPa 16 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 1.68 mm 27.4 O max 52.1 Ponente 93 % 1008 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° prob. 3 % 21.3 O max 41.4 Ponente 75 % 1011 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 22 O max 41.8 Ponente 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:34

