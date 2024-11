Previsioni Meteo Rende: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 23 Novembre a Rende si presenteranno in modo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e una progressiva schiarita nel corso delle ore. La temperatura si manterrà su valori freschi, con minime che toccheranno i 5,6°C durante la sera. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni orientali, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con solo qualche sporadica pioggia leggera nelle prime ore della notte.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 46%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 4%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà simile, con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente, fino a raggiungere i 9,8°C alle 5:00.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11 km/h e i 14 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori intorno ai 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 11,1°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 6,4°C alle 17:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare un trend positivo, arrivando a 1031 hPa.

La sera si preannuncia serena e fresca, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1034 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rende nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno fresche e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione a possibili variazioni, in quanto il clima autunnale può riservare sorprese. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Rende

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.1° perc. +10° prob. 13 % 20.3 O max 37.7 Ponente 67 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +10.4° perc. +9.3° 0.15 mm 15.7 ONO max 29.1 Maestrale 72 % 1018 hPa 7 nubi sparse +8° perc. +5.7° Assenti 13.2 NE max 16.7 Grecale 81 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.4° perc. +8.7° Assenti 14 NE max 15.7 Grecale 46 % 1026 hPa 13 cielo sereno +11.1° perc. +9.2° Assenti 13.3 NE max 15.2 Grecale 35 % 1027 hPa 16 cielo sereno +7° perc. +4.8° Assenti 11.8 ENE max 12.5 Grecale 49 % 1030 hPa 19 cielo sereno +6° perc. +3.6° Assenti 11.2 ENE max 10.3 Grecale 57 % 1033 hPa 22 cielo sereno +5.6° perc. +3.6° Assenti 9 ENE max 7.8 Grecale 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.