Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Rho si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C e un’umidità che raggiungerà il 64%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con una velocità di circa 6,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a mantenere un cielo coperto. Le temperature si aggireranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti rimarranno deboli, favorendo un clima fresco ma non particolarmente freddo.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà leggermente inferiore, attestandosi al 93%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 43%, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 4,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 9,8°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile diminuzione delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° prob. 10 % 5.9 ENE max 12.7 Grecale 65 % 1022 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.1° prob. 17 % 5.8 NNE max 13 Grecale 65 % 1021 hPa 7 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 2 % 2 NNO max 5.4 Maestrale 62 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.4° perc. +10° prob. 1 % 2.1 N max 6.3 Tramontana 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.7° perc. +11.2° Assenti 4.5 ESE max 6.3 Scirocco 43 % 1024 hPa 16 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 6 SSO max 8.5 Libeccio 50 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 SO max 5 Libeccio 58 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4 ONO max 6.7 Maestrale 61 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:53

