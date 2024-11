Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e cieli coperti, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione fino a 9,8°C all’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un 38% a un 31%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo sereno fino alle 11:00, quando le temperature raggiungeranno i 14,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con intensità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno al 52%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti e temperature che scenderanno fino a 11°C. L’umidità salirà fino al 70%, mentre il vento continuerà a mantenersi debole. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani e dopodomani, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare cieli coperti e temperature simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo in sporadici momenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 2 OSO max 3 Libeccio 74 % 1029 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 1.7 O max 2.5 Ponente 73 % 1028 hPa 7 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 0.5 OSO max 1.6 Libeccio 72 % 1029 hPa 10 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 58 % 1030 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +13.9° Assenti 4 SSE max 4.3 Scirocco 52 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 3.8 SSE max 4.5 Scirocco 61 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 1.2 SE max 2 Scirocco 68 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 0.9 SO max 1.9 Libeccio 70 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:58

