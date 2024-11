Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Riccione si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15-17°C, con un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 5 e i 20 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 68% e l’82%.

Nel corso della notte, le condizioni meteorologiche a Riccione saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si registrerà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 17°C intorno a mezzogiorno. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere leggermente, portandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C, mentre i venti si attenueranno, mantenendosi tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 13-14°C. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Riccione indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 6.9 NNO max 10.1 Maestrale 76 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.5 NNE max 10.9 Grecale 76 % 1026 hPa 7 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.3 NO max 8.9 Maestrale 76 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 17.2 ONO max 19.9 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 13.6 NNO max 15.9 Maestrale 70 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.4° perc. +15° Assenti 5.7 NE max 7.1 Grecale 77 % 1026 hPa 19 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.2 O max 6.7 Ponente 78 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 10.4 O max 12.4 Ponente 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:53

