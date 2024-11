Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,6°C e +12,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 87%, creando una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, Riccione si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4-5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012-1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da +12°C a +12,9°C. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 88-90%, ma non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 8%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 13 km/h. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’89%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,6°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’87%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature simili e un’umidità costante. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione il cielo coperto, ma potranno godere di temperature miti e assenza di piogge.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° prob. 4 % 4.5 NNO max 4.7 Maestrale 80 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 8 % 4.8 NNO max 4.5 Maestrale 86 % 1012 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 2 % 4.5 ONO max 3.9 Maestrale 89 % 1013 hPa 10 cielo coperto +12.5° perc. +12.2° Assenti 8.9 NO max 8.3 Maestrale 89 % 1014 hPa 13 cielo coperto +12.6° perc. +12.3° prob. 28 % 13.2 NO max 11.7 Maestrale 89 % 1013 hPa 16 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 20 % 11.1 NO max 10.4 Maestrale 88 % 1014 hPa 19 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 4.2 ONO max 4 Maestrale 87 % 1014 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 2.5 NO max 1.8 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.