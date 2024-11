Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Riccione si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una progressiva copertura nuvolosa durante la giornata, con un picco di nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 11,3°C e i 16,2°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 15,1 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 14%, e il vento soffierà leggero da direzione variabile. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 50%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,2°C intorno alle 11:00. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 9,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a evolversi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 68%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 12,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, con valori che si attesteranno attorno al 10%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo coperto al 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,7°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibili piogge che potrebbero interessare la zona. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e a portare con sé un ombrello, soprattutto per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
1 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 3.1 SO max 3.7 Libeccio 74 % 1022 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.5° Assenti 0.9 OSO max 1.5 Libeccio 76 % 1022 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 9.8 SSE max 11.6 Scirocco 80 % 1022 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 4.9 SSO max 12 Libeccio 71 % 1022 hPa 13 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 10.4 N max 9.1 Tramontana 77 % 1021 hPa 16 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 10 % 15.3 NO max 16.4 Maestrale 83 % 1022 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 10 % 10.4 NO max 10.4 Maestrale 85 % 1023 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +11.3° prob. 6 % 11.2 NO max 12.1 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:33

