Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si manterranno fresche, ma gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature intorno ai 9,6°C, accompagnate da una copertura nuvolosa del 40%. La velocità del vento sarà di circa 21,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 22%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, ma con intensità minore, attorno ai 16,3 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,8°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente fino al 76%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, portandosi a circa 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto e favorevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,6°C. La calma del vento, che si presenterà con una velocità di circa 9,4 km/h, contribuirà a creare un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni prevalentemente serene. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le notti fresche richiederanno un abbigliamento adeguato. Domani e dopodomani si prevedono condizioni simili, rendendo Riccione una meta ideale per chi cerca un fine settimana all’insegna del relax e della natura.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.6° perc. +6.7° Assenti 21.2 NO max 29.4 Maestrale 75 % 1023 hPa 4 nubi sparse +8.1° perc. +5.1° Assenti 19.3 ONO max 21.8 Maestrale 81 % 1023 hPa 7 nubi sparse +8° perc. +5.4° Assenti 15.6 ONO max 17.9 Maestrale 79 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +9.3° Assenti 16.3 NO max 17.9 Maestrale 69 % 1024 hPa 13 nubi sparse +11.2° perc. +10.1° Assenti 11.2 NNO max 11.3 Maestrale 66 % 1023 hPa 16 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° Assenti 4.9 NNO max 5.6 Maestrale 70 % 1024 hPa 19 cielo sereno +10.1° perc. +9° Assenti 4.5 O max 6 Ponente 70 % 1025 hPa 22 cielo sereno +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.4 OSO max 8.2 Libeccio 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.