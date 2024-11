Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature oscilleranno attorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 14,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 14,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 15,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,1 km/h, e la probabilità di pioggia sarà contenuta. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 72%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 17,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Riccione non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La velocità del vento potrebbe aumentare nei giorni successivi, portando a una sensazione di freschezza, mentre l’umidità continuerà a influenzare il comfort climatico. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 15 % 1.3 E max 2.6 Levante 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 2 % 0.8 SO max 2.6 Libeccio 88 % 1012 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 14 % 6.8 NO max 6 Maestrale 88 % 1012 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 6 % 4.9 SO max 8 Libeccio 83 % 1011 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 25 % 5.3 SSO max 7.1 Libeccio 74 % 1009 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 32 % 12.6 SSO max 18.4 Libeccio 73 % 1008 hPa 19 poche nuvole +13.9° perc. +13.3° prob. 8 % 13.3 SO max 20.6 Libeccio 75 % 1007 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 13.6 SSO max 25.6 Libeccio 75 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:37

