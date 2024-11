Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Riccione si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una copertura che raggiungerà il 100% nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 12,6°C e i 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la giornata asciutta, ma il cielo coperto potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5,6 km/h, garantirà un clima gradevole. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo sempre più coperto.

Nella mattina, le nuvole diventeranno sempre più dense, con una copertura che raggiungerà il 92% entro le 09:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 14,9°C intorno alle 10:00. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 5,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,2°C e 15,3°C, mentre il vento diventerà quasi impercettibile, con intensità che scenderà a 1,9 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà a un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13,6°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra i 2,6 km/h e i 4,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta, ma con un clima piuttosto fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Si prevede che nei giorni successivi, le nuvole possano iniziare a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, per il momento, Martedì 5 Novembre si caratterizzerà per un clima prevalentemente coperto e fresco.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 6.6 O max 6.9 Ponente 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 7.4 O max 7.2 Ponente 79 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 5.8 O max 6 Ponente 77 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° Assenti 3.5 NNO max 3.1 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 5.7 NNE max 3.6 Grecale 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 1.9 NE max 2.1 Grecale 77 % 1025 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.6 SSO max 1.9 Libeccio 76 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.9 OSO max 3.3 Libeccio 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:50

