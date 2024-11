Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 11°C. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole e una temperatura massima di circa 12°C. La sera continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno nuovamente verso i 10°C.

Durante la notte, Riccione godrà di un clima tranquillo, con cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 9,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

La mattina di Sabato si preannuncia piacevole, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 9,4°C e un cielo ancora sereno. La velocità del vento sarà di circa 10,4 km/h, rendendo l’aria frizzante ma non eccessivamente fredda. L’umidità scenderà al 74%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole che non comprometteranno la bellezza della giornata. Alle 14:00, la temperatura raggiungerà i 12°C, mentre la velocità del vento diminuirà ulteriormente, attestandosi attorno ai 4,5 km/h. L’umidità si manterrà al 58%, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori intorno ai 5 km/h. L’umidità si attesterà al 67%, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domenica e lunedì si preannunciano giornate simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 12°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza di Riccione.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.9° perc. +6.7° Assenti 13.9 ONO max 15.6 Maestrale 75 % 1025 hPa 4 cielo sereno +8.7° perc. +6.3° Assenti 15 ONO max 18.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.8° perc. +7° Assenti 11.3 ONO max 13.1 Maestrale 76 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 10.2 NO max 10.8 Maestrale 67 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12° perc. +10.7° Assenti 5.9 N max 5.1 Tramontana 58 % 1022 hPa 16 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 3.3 E max 3.2 Levante 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.6° perc. +9.4° Assenti 4.4 S max 4.6 Ostro 65 % 1020 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +9.5° Assenti 5.9 SSO max 5.3 Libeccio 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:40

