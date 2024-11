Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità rimanga piuttosto elevata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. L’umidità sarà alta, intorno al 70%, e i venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 3,8 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14,2°C e i 14,9°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 75%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la mattinata si presenterà asciutta, anche se con un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di circa 15°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria ancora piuttosto umida, ma con una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 12,3°C. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 79%, ma la sensazione di freschezza sarà più marcata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di schiarite. La settimana si preannuncia quindi favorevole, con un clima generalmente asciutto e temperature che si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere delle bellezze della città anche in autunno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 6.1 NNE max 8.2 Grecale 73 % 1027 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 6.8 NO max 7.5 Maestrale 77 % 1027 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 9.3 NO max 10 Maestrale 78 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 11.7 NNO max 10.4 Maestrale 76 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 13.2 NNO max 12.4 Maestrale 70 % 1025 hPa 16 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 9.3 NNO max 11.3 Maestrale 75 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 9.6 ONO max 11.5 Maestrale 75 % 1025 hPa 22 poche nuvole +12.5° perc. +11.8° Assenti 11 ONO max 12.6 Maestrale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:46

