Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Rieti di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una sensazione di fresco a causa dell’umidità.

Nel dettaglio, durante la notte si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 10,4°C verso le ore più tarde. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1023 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La mattina inizierà con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C e un aumento graduale fino a raggiungere i 19°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 55%, mentre l’umidità scenderà progressivamente. Il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 16°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, con valori che si attesteranno intorno al 69%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Il vento sarà sempre di bassa intensità, contribuendo a un clima fresco.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 11°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 25%. L’umidità rimarrà alta, ma senza alcuna previsione di pioggia. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe variare. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura potranno approfittare di queste giornate fresche e piacevoli, mentre le temperature tenderanno a scendere ulteriormente nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.5° perc. +10.9° Assenti 6.9 ENE max 5.6 Grecale 85 % 1026 hPa 4 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 7.3 ENE max 5.9 Grecale 86 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 7 ENE max 7.6 Grecale 81 % 1025 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 1.7 ENE max 4.2 Grecale 58 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 4.2 O max 4.4 Ponente 54 % 1021 hPa 16 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.1 N max 3.7 Tramontana 78 % 1021 hPa 19 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 6 ENE max 5.1 Grecale 84 % 1022 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 7 ENE max 5.6 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:49

