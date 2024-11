Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 19°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte sarà dominata da un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 11°C e un’umidità elevata, che si manterrà sopra l’80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che permetteranno un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 12°C alle 07:00 e i 19°C entro le 12:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più mite, con temperature che toccheranno i 18°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5-6 km/h, con direzione prevalentemente est. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi sui 17°C.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 28% al 35%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rieti indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e umidità, che potrebbero influenzare il comfort quotidiano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 5.4 ENE max 4.6 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 5.6 E max 4.8 Levante 83 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 5.2 E max 4.8 Levante 75 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 3.2 OSO max 2.1 Libeccio 57 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 5.8 O max 4.4 Ponente 55 % 1025 hPa 16 poche nuvole +13.4° perc. +12.9° Assenti 2.2 NO max 2.7 Maestrale 83 % 1026 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 5.8 E max 4.9 Levante 86 % 1028 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 6.7 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.