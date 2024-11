Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rieti di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa significativa. Le temperature varieranno da un minimo di 11,3°C a un massimo di 20,6°C nel corso della giornata. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da est-nord-est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 17%, e l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente. Alle 07:00, si passerà a un cielo coperto, con una temperatura che salirà a 12,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 56%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,6°C intorno a mezzogiorno, mentre i venti si manterranno leggeri.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 17,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con una percentuale che si aggirerà attorno al 69%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,2°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare il clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11° perc. +9.9° Assenti 6.2 ENE max 5.1 Grecale 67 % 1024 hPa 4 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 6.4 ENE max 5.1 Grecale 59 % 1024 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.4° Assenti 5.8 ENE max 4.9 Grecale 56 % 1024 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +18.7° Assenti 3.8 NO max 5 Maestrale 39 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° Assenti 6 ONO max 6.3 Maestrale 39 % 1022 hPa 16 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 67 % 1022 hPa 19 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° Assenti 6.6 ENE max 5.4 Grecale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 6.8 ENE max 5.5 Grecale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:57

