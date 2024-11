Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Rimini si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 12°C. La mattina continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno tra i 11°C e i 14°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 15°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Durante la notte, il cielo di Rimini sarà completamente coperto, con una temperatura di circa 12°C e una temperatura percepita di 11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,9°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, con punte di 6,9 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 72%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 4%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più dinamico, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 15,2°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 11 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo a 1008 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una temperatura percepita di 12,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1005 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano una giornata nuvolosa, ma con temperature miti e un miglioramento delle condizioni nel corso del pomeriggio e della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un possibile ritorno della pioggia. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di questa giornata, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 16 % 1.9 ENE max 3 Grecale 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 3 % 2.6 ONO max 3 Maestrale 89 % 1012 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 14 % 6.4 ONO max 6 Maestrale 88 % 1012 hPa 10 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 7 % 5 SO max 6.9 Libeccio 83 % 1011 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 26 % 10.5 SO max 17.5 Libeccio 73 % 1009 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 29 % 11.9 SO max 19.2 Libeccio 73 % 1007 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° prob. 9 % 17 SO max 29.8 Libeccio 74 % 1007 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 14.7 SSO max 28.3 Libeccio 73 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:37

