Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Rimini si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, le condizioni saranno serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% entro le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di 15,7°C nel primo pomeriggio, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 7,1 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, Rimini godrà di un cielo sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto entro le 09:00. Le temperature si aggireranno tra i 12,1°C e i 14,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il livello di umidità attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 13,4°C. L’umidità continuerà a rimanere alta, attorno al 76%, e il vento si presenterà come una leggera bava.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 6.6 O max 6.8 Ponente 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 7.8 O max 7.8 Ponente 80 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 6.5 O max 6.7 Ponente 79 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 3.6 NNO max 3.5 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 5.5 NNE max 3.6 Grecale 70 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.5 ENE max 2.7 Grecale 77 % 1025 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 2.2 SSO max 2.3 Libeccio 76 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° Assenti 3.6 O max 3.3 Ponente 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:51

