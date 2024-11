Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Rimini si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo che influenzeranno il clima locale. Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 9,9°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,2°C. La sera vedrà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,9°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Rimini si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 7,1°C. La velocità del vento sarà di circa 17,7 km/h proveniente da Ovest, creando una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 01:00 si avrà un cielo sereno con una temperatura di 6,8°C. Questa condizione di bel tempo continuerà fino alle 11:00, quando si registreranno temperature comprese tra 9,4°C e 8,7°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, passando da un cielo coperto al 87% fino a raggiungere il 94% di copertura nuvolosa alle 14:00. Le temperature, che inizialmente saliranno fino a 10,2°C, inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 9,4°C alle 15:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori intorno ai 3,2 km/h e una direzione prevalentemente settentrionale.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, portandosi a 7,9°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 7,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 40%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano un sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +3.5° Assenti 18.8 O max 27.7 Ponente 49 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.1° perc. +2.4° Assenti 21.1 ONO max 34.5 Maestrale 45 % 1022 hPa 7 cielo sereno +5.9° perc. +3.6° Assenti 10.8 O max 16.6 Ponente 46 % 1026 hPa 10 cielo sereno +8.7° perc. +7.1° Assenti 9.8 NO max 12.6 Maestrale 38 % 1029 hPa 13 cielo coperto +10.2° perc. +8.2° Assenti 3.2 N max 6.3 Tramontana 34 % 1029 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.3° Assenti 5.5 SE max 7.1 Scirocco 41 % 1030 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +7.1° Assenti 8.4 SSO max 9 Libeccio 43 % 1031 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +6.8° Assenti 7.6 SO max 7.3 Libeccio 41 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:35

