Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Giovedì 21 Novembre a Roma si preannuncia come una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà totale, con un’assenza di precipitazioni significative fino al tardo pomeriggio, quando si registreranno piogge leggere. La temperatura percepita varierà tra i 9°C e i 16°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Roma si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 9,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,5 km/h, proveniente da Nord, con un’umidità che si attesterà intorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 9°C al mattino presto e raggiungendo i 14°C entro le ore centrali. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 4 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, ma non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15°C, ma il cielo continuerà a essere coperto. La brezza leggera si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta fino al tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno. Si assisterà a un incremento delle nuvole e, a partire dalle 22:00, si prevederanno piogge leggere, con accumuli di circa 0,54 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre il vento soffierà con intensità fresca, raggiungendo i 26,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, per Giovedì 21 Novembre, si raccomanda di prepararsi a una giornata nuvolosa e di portare con sé un ombrello per le eventuali piogge serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12° Assenti 15.2 NO max 35.3 Maestrale 49 % 1004 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 9.6 N max 17.6 Tramontana 59 % 1005 hPa 7 cielo coperto +9.2° perc. +8° Assenti 8.4 N max 12.5 Tramontana 69 % 1008 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +11.4° Assenti 4 N max 4.9 Tramontana 52 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +13.6° Assenti 4.6 OSO max 6 Libeccio 36 % 1008 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +11.4° Assenti 7.1 S max 10 Ostro 42 % 1007 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +11.6° Assenti 14.3 SSE max 33.4 Scirocco 50 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15° 0.36 mm 25.5 SSO max 45.9 Libeccio 69 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:43

