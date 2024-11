Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Roma per Lunedì 11 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la giornata, si osserveranno poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno tra +11,9°C e +18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando attorno al 63%. Queste condizioni favoriranno un’atmosfera gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +13,5°C, con una copertura nuvolosa che si presenterà con nubi sparse. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si manterrà attorno al 78%.

La mattina di Lunedì inizierà con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +18°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che tenderà a diminuire, favorendo un clima piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,6°C e si osserveranno nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà leggera, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo il clima ancora più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +11,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma nei prossimi giorni indicano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le previsioni del tempo suggeriscono di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.2° perc. +12.6° Assenti 9.5 NNE max 15.4 Grecale 79 % 1019 hPa 4 poche nuvole +12.2° perc. +11.5° Assenti 9.3 NNE max 15.1 Grecale 77 % 1019 hPa 7 poche nuvole +12.3° perc. +11.4° Assenti 9.3 NNE max 14.5 Grecale 72 % 1020 hPa 10 poche nuvole +17° perc. +16.1° Assenti 7.2 N max 7.1 Tramontana 54 % 1020 hPa 13 poche nuvole +18.7° perc. +17.9° prob. 4 % 6.8 NNO max 7.9 Maestrale 49 % 1019 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 5.6 NO max 9.2 Maestrale 58 % 1019 hPa 19 poche nuvole +13.8° perc. +12.9° Assenti 6.6 N max 8.7 Tramontana 63 % 1020 hPa 22 poche nuvole +12.3° perc. +11.3° prob. 4 % 8.8 N max 13 Tramontana 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:50

