Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Roma di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si intensificheranno nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 14,2°C e i 20,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 29% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h da Nord-Nord Est. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 13°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, intorno al 21%, con un’umidità che scenderà fino al 42%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature cominceranno a calare, raggiungendo un massimo di 20,7°C alle 13:00, per poi scendere fino a 16,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa salirà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 61%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, e le condizioni di visibilità rimarranno buone.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con occasionali schiarite e temperature che non scenderanno drasticamente. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, ma senza eccessive variazioni termiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 8 NNE max 12.4 Grecale 76 % 1027 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 7.3 NNE max 9.9 Grecale 69 % 1027 hPa 7 poche nuvole +13.6° perc. +12.6° Assenti 7.8 NNE max 11.8 Grecale 63 % 1028 hPa 10 poche nuvole +19.1° perc. +18.2° Assenti 5.9 NNE max 7.6 Grecale 45 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +19.9° prob. 2 % 0.9 NE max 5.6 Grecale 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° prob. 4 % 1.3 NNO max 5.4 Maestrale 56 % 1026 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° prob. 6 % 5 NNE max 5.1 Grecale 63 % 1027 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° prob. 4 % 8.1 NNE max 11.2 Grecale 66 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:54

