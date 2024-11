Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 8,4°C e i 13,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’umore.

Durante la notte, Roma si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 8,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà progressivamente più coperto. Alle 07:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, con temperature che saliranno a 10,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,9 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 55%. Le previsioni del tempo indicano che il cielo continuerà a rimanere nuvoloso fino a metà giornata, con temperature che toccheranno i 12,9°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 94% alle 17:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 74%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12,9°C. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, con una velocità del vento che si attesterà sui 5,6 km/h. L’umidità raggiungerà il 80%, conferendo una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo simile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una maggiore probabilità di nuvole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere. Tuttavia, le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo la settimana ancora piacevole nonostante la mancanza di sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.4° perc. +6.8° Assenti 9.3 NE max 14 Grecale 51 % 1032 hPa 4 poche nuvole +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.5 NE max 9.8 Grecale 49 % 1030 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +8.7° Assenti 3.9 NNE max 7.8 Grecale 55 % 1030 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +10.2° prob. 2 % 4.1 ENE max 7.9 Grecale 57 % 1029 hPa 13 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° prob. 28 % 5.9 SSE max 10.1 Scirocco 58 % 1026 hPa 16 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° prob. 37 % 5.4 E max 12.1 Levante 69 % 1026 hPa 19 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 29 % 4.8 E max 13.2 Levante 80 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 23 % 7.1 ESE max 15 Scirocco 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.