Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a nubi sparse e a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14,7°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 15°C. Le brezze leggere accompagneranno la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 2 e i 5 km/h. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a circa 9°C.

Durante la notte, la copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un abbassamento delle temperature e un aumento dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1024 hPa, garantendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia mostrano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media per il periodo. Si prevede che le condizioni meteorologiche favorevoli continueranno anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.1 NO max 4.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.5 ONO max 3.3 Maestrale 79 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.8 NO max 3.2 Maestrale 79 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 2.7 SSO max 1.5 Libeccio 63 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 2.2 S max 1.9 Ostro 61 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 3.9 SE max 4.2 Scirocco 75 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 5.9 ENE max 6.2 Grecale 79 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.8 ENE max 4.9 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:53

