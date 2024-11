Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Si prevede un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 11,1°C e minime attorno ai 5°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di circa 9,4°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 63% entro le 12:00. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera variazione, con poche nuvole che faranno la loro comparsa. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 11,1°C alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Est con intensità moderata, intorno ai 3-4 km/h.

La sera si prevede che il cielo torni a essere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6°C intorno alle 20:00. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’80%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Romano di Lombardia indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono fenomeni di maltempo significativi, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.2° perc. +4.4° Assenti 4.9 NO max 5.2 Maestrale 77 % 1023 hPa 5 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° Assenti 4.6 ONO max 4.9 Maestrale 78 % 1023 hPa 8 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.5 NO max 2.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +10.2° perc. +8.9° Assenti 3 SSO max 1.9 Libeccio 61 % 1024 hPa 14 poche nuvole +11° perc. +9.8° Assenti 3.6 SE max 3.5 Scirocco 61 % 1023 hPa 17 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.5 E max 4.8 Levante 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +5.6° Assenti 5 E max 5.3 Levante 80 % 1025 hPa 23 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.4 ENE max 4.8 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:48

