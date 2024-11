Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Romano di Lombardia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza a schiarire nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +6,9°C e +11,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +7,9°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e i venti soffieranno debolmente da est, con velocità di circa 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

Nella mattina, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +11,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che varierà tra 5 e 6 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai +10,6°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 93%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,5°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si manterrà attorno al 74%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 3 e 5 km/h. Anche in questa fase della giornata non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Romano di Lombardia indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un cielo coperto, temperature fresche e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +7.2° prob. 1 % 6.2 E max 7.8 Levante 81 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 1 % 2.1 NNE max 2.2 Grecale 80 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +7.6° prob. 1 % 5 E max 7.2 Levante 81 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 4.2 E max 13.2 Levante 60 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +10.6° Assenti 2.9 SSE max 5.9 Scirocco 57 % 1024 hPa 16 cielo coperto +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.7 S max 6 Ostro 71 % 1024 hPa 19 nubi sparse +7.9° perc. +7.4° Assenti 5.1 NNE max 4.8 Grecale 73 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.2° perc. +6.6° Assenti 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:50

