Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Romano di Lombardia si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,2 km/h e 4 km/h, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’85%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il giorno adatto per attività all’aperto, sebbene il cielo coperto possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà leggermente inferiore, intorno ai 9,9°C, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 9,6°C a 15,1°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la mattinata si presenterà asciutta, sebbene grigia.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore centrali della giornata. Le temperature raggiungeranno il picco di 15,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 67%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,3°C. Il cielo si manterrà nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia indicano una giornata di Mercoledì 6 Novembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle schiarite e una leggera variazione delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° Assenti 3 NE max 2.8 Grecale 88 % 1027 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.5 NE max 1.5 Grecale 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° Assenti 2 NE max 2.1 Grecale 84 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 3.2 SSE max 2.5 Scirocco 73 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 3.6 SE max 3.4 Scirocco 67 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° Assenti 3.5 SE max 4 Scirocco 81 % 1028 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.6 ENE max 3.8 Grecale 85 % 1029 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 3.2 NE max 3.2 Grecale 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:57

