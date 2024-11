Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime attorno ai 14,4°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 75% e l’87%.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, con venti leggeri provenienti da Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo il 95% di copertura nuvolosa alle 01:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 12°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14,2°C entro le 10:00. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 18,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, creando una sensazione di fresco. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,4°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,13 mm. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo una velocità media di circa 12 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in calo fino a 12,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’87%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano una giornata nuvolosa con piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di poter godere di un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.3° prob. 7 % 10.2 OSO max 14.8 Libeccio 73 % 1019 hPa 5 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° prob. 20 % 11.1 SO max 18.4 Libeccio 76 % 1017 hPa 8 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 41 % 14.7 S max 23.9 Ostro 76 % 1017 hPa 11 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 37 % 18.3 S max 27 Ostro 77 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.13 mm 12.4 SSO max 21 Libeccio 77 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.12 mm 10.9 S max 18.4 Ostro 78 % 1013 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 45 % 9.4 SSE max 14.7 Scirocco 83 % 1013 hPa 23 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 41 % 7.8 ESE max 10.3 Scirocco 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.