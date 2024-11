Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Giovedì 14 Novembre evidenziano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 7,8°C e 8,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 10,6°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,3 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo la sensazione di freddo più marcata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo indicano un miglioramento generale, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere variabile. Domani, le condizioni continueranno a stabilizzarsi, offrendo un clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8° perc. +5.8° Assenti 12.9 ENE max 27.4 Grecale 74 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +5.6° Assenti 16.2 ENE max 30.2 Grecale 75 % 1019 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +7.1° Assenti 17.4 ENE max 35.9 Grecale 74 % 1020 hPa 11 cielo coperto +12.3° perc. +11.2° Assenti 24 NE max 29.8 Grecale 61 % 1019 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 24.1 ENE max 31.5 Grecale 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +5.9° Assenti 23.2 ENE max 40.9 Grecale 61 % 1020 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +4.5° Assenti 20.5 NE max 38 Grecale 63 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +4.8° Assenti 13.5 ENE max 19.6 Grecale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:51

