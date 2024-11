Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Rosignano Marittimo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà inizialmente coperto durante le prime ore della notte e che si schiarirà progressivamente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,8°C e i 17,4°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1021 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 11,9°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 17°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con velocità del vento che varieranno tra 9,5 km/h e 11,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più gradevole.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 17,4°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere, con una ventilazione che si intensificherà, raggiungendo punte di 20 km/h. L’assenza di precipitazioni garantirà una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno e la ventilazione si farà più tesa, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosignano Marittimo indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero leggermente scendere, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 9.5 ENE max 9.6 Grecale 84 % 1021 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 11.8 ENE max 13 Grecale 83 % 1020 hPa 8 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 10.9 ENE max 19.2 Grecale 73 % 1021 hPa 11 poche nuvole +16.6° perc. +15.7° Assenti 9 ENE max 15.3 Grecale 55 % 1020 hPa 14 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 10.8 ENE max 20 Grecale 55 % 1019 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 11.4 ENE max 16 Grecale 67 % 1019 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 15.3 ENE max 30.1 Grecale 70 % 1020 hPa 23 cielo sereno +10.8° perc. +9.9° Assenti 16.3 ENE max 34.2 Grecale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:55

