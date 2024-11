Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. I venti, provenienti da Est-Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, contribuendo a un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa assente. La velocità del vento sarà di circa 13,5 km/h, rendendo l’aria frizzante ma non eccessivamente fredda. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 14,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 18,4 km/h, mantenendo la direzione da Est-Nord Est. L’umidità si ridurrà, scendendo al 48% entro mezzogiorno, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con picchi di 15,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 18 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, garantendo un clima secco e piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 22:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 12,9 km/h, mantenendo comunque una brezza vivace. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e cieli sereni, rendendo la settimana particolarmente piacevole per i residenti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.3° perc. +7.2° Assenti 14.7 ENE max 23.7 Grecale 75 % 1021 hPa 5 cielo sereno +9° perc. +6.5° Assenti 16.5 ENE max 36.8 Grecale 70 % 1021 hPa 8 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 13.7 ENE max 32 Grecale 61 % 1022 hPa 11 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 18.4 ENE max 28.8 Grecale 48 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.2° perc. +14.1° Assenti 18 ENE max 31.2 Grecale 49 % 1021 hPa 17 cielo sereno +11.3° perc. +9.9° Assenti 15.3 ENE max 36.4 Grecale 57 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +7.8° Assenti 13.4 ENE max 27 Grecale 68 % 1021 hPa 23 poche nuvole +8.6° perc. +6.4° Assenti 13.1 ENE max 19.4 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:54

