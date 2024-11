Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà il corso della giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 41%. I venti soffieranno da est con una velocità di circa 5,7 km/h. Con l’avanzare della notte, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà leggermente.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da un minimo di 11,9°C a un massimo di 15,7°C. Le piogge leggere si presenteranno sporadicamente, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà tra il 18% e il 24%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di 12,8 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 70%, creando un’atmosfera piuttosto grigia.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,2°C, mentre i venti continueranno a soffiare da ovest a una velocità di circa 18 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. Tuttavia, l’atmosfera rimarrà umida, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%.

La sera porterà con sé un incremento delle piogge, con precipitazioni leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno sui 13,5°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti si faranno più forti, raggiungendo velocità di 16,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un’alternanza di piogge e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento, con una diminuzione della nuvolosità e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° prob. 33 % 5.7 E max 6.3 Levante 87 % 1012 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 34 % 5.1 ESE max 7.7 Scirocco 86 % 1011 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° prob. 18 % 8.8 SO max 16.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 11 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° prob. 24 % 16.1 O max 22.7 Ponente 66 % 1012 hPa 14 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 6 % 18 O max 23.2 Ponente 68 % 1011 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° prob. 2 % 10.2 OSO max 12.9 Libeccio 75 % 1012 hPa 20 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.26 mm 10.5 SO max 14.2 Libeccio 80 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.4 mm 16.3 OSO max 24.8 Libeccio 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:48

