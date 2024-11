Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e qualche pioggia leggera nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, con una velocità del vento di circa 26,8 km/h proveniente da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, ma non si prevedono eventi significativi. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il tempo subirà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura salirà fino a 19°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti continueranno a soffiare da ovest-sudovest, con una velocità di circa 27,4 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 42%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole e nubi sparse. Le temperature scenderanno a 18,9°C alle 15:00, mentre i venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 51 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa. L’umidità si attesterà intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 17,1°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque fresca, con valori intorno ai 28,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una maggiore probabilità di pioggia nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe variare, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per affrontare al meglio le giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 38 % 28.1 O max 48.2 Ponente 77 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.1 mm 25.5 OSO max 43 Libeccio 78 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 42 % 29.7 OSO max 43.7 Libeccio 71 % 1012 hPa 11 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 27 % 37.3 OSO max 49.5 Libeccio 66 % 1011 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 31.4 O max 45.4 Ponente 64 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 33.5 O max 50.8 Ponente 82 % 1012 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 31.6 ONO max 49.7 Maestrale 81 % 1014 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 4 % 22.7 ONO max 40.1 Maestrale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.