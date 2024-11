Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosolini di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di piogge leggere che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,6°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completerà il quadro meteorologico di questa giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,8°C. La probabilità di pioggia sarà del 31%, ma non si registreranno precipitazioni significative. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di 11,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente, portando piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 17-18°C, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che varieranno tra 0,12 mm e 0,28 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite e la presenza di nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 71%.

La sera porterà un ritorno delle piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,32 mm. Le temperature scenderanno a circa 16°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando il 90%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le condizioni potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.11 mm 10.8 ENE max 14.1 Grecale 81 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.16 mm 12.3 ENE max 18.3 Grecale 82 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.12 mm 8.9 ENE max 13.7 Grecale 76 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.26 mm 7.9 ENE max 10 Grecale 83 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 71 % 11.4 E max 12.3 Levante 76 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.22 mm 11.7 ENE max 15 Grecale 85 % 1026 hPa 20 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 1.32 mm 10.3 ESE max 13.2 Scirocco 94 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.43 mm 7 SSE max 10.6 Scirocco 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:54

