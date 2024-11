Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosolini di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni si deterioreranno ulteriormente, portando a piogge leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che continueranno fino a mezzogiorno. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18°C alle 12:00, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 70-79%. La velocità del vento varierà tra i 7,5 km/h e i 13,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,12 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia persisteranno, con intensità che passerà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 80%. Le piogge saranno più intense, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,05 mm entro le 17:00. Il vento, sebbene moderato, non supererà i 12,7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,9°C. Le piogge continueranno a essere presenti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,92 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che non supereranno i 13,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 2 % 6.9 NE max 8.4 Grecale 73 % 1018 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 6 % 7.7 NNE max 8.9 Grecale 77 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.23 mm 9.9 ENE max 14.9 Grecale 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +17.4° 0.11 mm 13.6 ESE max 15.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +17.7° perc. +17.4° 0.32 mm 10.4 ESE max 12.6 Scirocco 71 % 1018 hPa 17 pioggia moderata +15.7° perc. +15.6° 1.05 mm 5.9 NE max 9.6 Grecale 85 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.35 mm 9.5 NE max 13.6 Grecale 89 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.92 mm 9.4 ENE max 13.5 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.