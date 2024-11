Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Rosolini si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con valori termici intorno ai 15,6°C durante la notte, che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere i 20,9°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, accompagnerà la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 49 km/h in serata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’79% e l’86%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si faranno sentire con una velocità di circa 12 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 19,5°C entro le 9:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il risveglio della città. La velocità del vento si attesterà intorno ai 23 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 20,9°C intorno alle 12:00 e alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con venti che si faranno più intensi, raggiungendo i 26 km/h. L’umidità, pur mantenendosi elevata, non influenzerà negativamente il comfort termico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,8°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, e i venti continueranno a soffiare con intensità, portando raffiche fino a 49 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli, con un clima ventilato che renderà l’atmosfera particolarmente piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 15.7 ONO max 24.2 Maestrale 82 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 20 ONO max 35.6 Maestrale 86 % 1016 hPa 8 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 23.2 ONO max 37.5 Maestrale 68 % 1017 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 25.6 O max 32.3 Ponente 52 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 25.1 O max 32 Ponente 62 % 1016 hPa 17 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 22.9 O max 41 Ponente 81 % 1017 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 24.9 O max 45.1 Ponente 79 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 25.9 ONO max 49 Maestrale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.