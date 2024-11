Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rossano di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 14,9°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura di 7,7°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a 14,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 27% e il 34%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 11°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calo termico. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55% verso le 15:00. Le condizioni di sereno si manterranno anche nella sera, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore lieve aumento delle temperature, rendendo il clima particolarmente gradevole per le attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità rimarrà contenuta, contribuendo a un comfort generale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.7° perc. +6.5° Assenti 7.2 SO max 7.2 Libeccio 35 % 1032 hPa 4 nubi sparse +7.5° perc. +6.4° Assenti 6.4 SO max 6.8 Libeccio 32 % 1031 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.1 OSO max 6.6 Libeccio 32 % 1031 hPa 10 cielo sereno +14.2° perc. +12.4° Assenti 4.7 N max 5.6 Tramontana 28 % 1029 hPa 13 cielo sereno +14.5° perc. +13° Assenti 5.5 NE max 4.8 Grecale 38 % 1027 hPa 16 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.2 S max 5.4 Ostro 61 % 1027 hPa 19 cielo sereno +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.2 SO max 5.9 Libeccio 64 % 1027 hPa 22 cielo sereno +9° perc. +8.1° Assenti 6.9 SSO max 7 Libeccio 62 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:31

