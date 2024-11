Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Rossano indicano un giorno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con cielo sereno fino alle prime luci dell’alba. Tuttavia, nel corso della mattina, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a una temperatura massima di circa 17,9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,27mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, raggiungendo velocità di oltre 30 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 76%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e il vento manterrà una certa forza, con raffiche che potranno raggiungere i 60 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, intorno al 41%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rossano nei prossimi giorni evidenziano un quadro di instabilità. Giovedì si prevede un lieve miglioramento, con schiarite temporanee, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni di maltempo. Gli abitanti di Rossano dovranno quindi prepararsi a un clima variabile, con la necessità di tenere a disposizione ombrelli e indumenti adeguati per affrontare le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° prob. 14 % 19.9 OSO max 38.7 Libeccio 75 % 1012 hPa 4 poche nuvole +14° perc. +13.4° prob. 14 % 20.2 OSO max 40.8 Libeccio 75 % 1010 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 16 % 14.9 OSO max 33.3 Libeccio 74 % 1010 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° prob. 30 % 20.3 OSO max 46.3 Libeccio 68 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +17.9° perc. +17.5° 0.14 mm 27.9 OSO max 54.5 Libeccio 67 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.27 mm 26.1 OSO max 51.6 Libeccio 76 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +15.7° perc. +15.2° 0.13 mm 22.7 OSO max 54.8 Libeccio 75 % 1005 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 41 % 27.4 OSO max 56.7 Libeccio 73 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:33

