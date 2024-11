Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera flessione nel pomeriggio. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +8,2°C, con una percezione di +5,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i +11,2°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa +9,6°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 15 e i 20 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 48% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai +11,6°C, mentre la percezione termica sarà di +10°C. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 4,6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 47%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a +8°C, con una percezione di +6,7°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo variabile. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, ma senza significative precipitazioni. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e ventilato, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.6° perc. +6.2° prob. 13 % 15.5 NE max 30.7 Grecale 67 % 1022 hPa 5 cielo coperto +8.5° perc. +5.7° prob. 3 % 18.3 NNE max 36 Grecale 64 % 1021 hPa 8 cielo coperto +9.5° perc. +7.1° Assenti 17.1 NE max 30 Grecale 61 % 1023 hPa 11 cielo coperto +11.1° perc. +9.5° Assenti 20.1 NNE max 31 Grecale 49 % 1022 hPa 14 nubi sparse +11.5° perc. +10° Assenti 8.8 NNE max 13.9 Grecale 48 % 1021 hPa 17 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.5 NNO max 5.4 Maestrale 62 % 1022 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +6.7° Assenti 8 NO max 8.8 Maestrale 75 % 1022 hPa 23 cielo sereno +7° perc. +5.5° Assenti 8.1 NO max 11.8 Maestrale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:42

