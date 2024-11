Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà gli abitanti durante le diverse fasce orarie. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +9,7°C al mattino e raggiungendo un massimo di +16°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 70%.

Durante la notte, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori percepiti che scenderanno fino a +9°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i +11,8°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno, con una percentuale di nuvole che scenderà fino al 54%. L’umidità, inizialmente alta, si stabilizzerà attorno al 65%.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno il picco di +16°C. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 53%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con un cielo prevalentemente sereno. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli abitanti potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche ma non eccessivamente fredde.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.5° perc. +9.6° Assenti 4.7 NNE max 4.9 Grecale 74 % 1030 hPa 5 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.5 NNO max 4.5 Maestrale 78 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 4.5 N max 5.7 Tramontana 71 % 1031 hPa 11 nubi sparse +15.1° perc. +14.1° Assenti 4.6 NNE max 4.8 Grecale 58 % 1030 hPa 14 poche nuvole +16° perc. +15° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 53 % 1029 hPa 17 poche nuvole +13° perc. +12.1° Assenti 3.6 ENE max 3.8 Grecale 67 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11.9° perc. +11° Assenti 3.9 NNE max 3.9 Grecale 71 % 1030 hPa 23 poche nuvole +11° perc. +10.1° Assenti 4.4 N max 4.3 Tramontana 73 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.