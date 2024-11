Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +8,7°C, mentre al mattino si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i +14,1°C intorno a mezzogiorno. La presenza di una leggera brezza proveniente da nord-est accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 5,3 km/h e i 15,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno tra +8,2°C e +14,1°C. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando intorno al 49%. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un piacevole riscaldamento, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +13,1°C e +14,4°C, mantenendo un clima gradevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a un comfort termico accettabile. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà contenuta, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai +10°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con l’eccezione di alcune nubi sparse che potrebbero comparire più tardi. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 11 Novembre a Rovigo suggeriscono una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di leggere variazioni nella copertura nuvolosa. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa fase di stabilità meteorologica per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.5° perc. +8.2° Assenti 9.1 NE max 14 Grecale 71 % 1024 hPa 5 cielo sereno +8.7° perc. +7.4° Assenti 8.1 NE max 11 Grecale 74 % 1024 hPa 8 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 11.8 NNE max 25.7 Grecale 66 % 1025 hPa 11 cielo sereno +14.1° perc. +12.9° Assenti 14.8 NE max 21.6 Grecale 49 % 1025 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +12.9° Assenti 10.8 E max 15.7 Levante 49 % 1023 hPa 17 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 4.2 NE max 5.6 Grecale 63 % 1023 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +9.2° Assenti 7.4 NNE max 7.8 Grecale 66 % 1023 hPa 23 nubi sparse +9.1° perc. +7.6° Assenti 10.2 NNE max 15.1 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.