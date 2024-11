Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 12°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente leggero, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 8,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 65%, mentre il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 11,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 2%. Il vento rimarrà leggero, contribuendo a un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura massima che toccherà i 12°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno un’ottima visibilità e un’atmosfera piacevole. Tuttavia, a partire dalle ore 18:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un cielo completamente coperto entro la sera.

La sera si preannuncia con un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 8,1°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 69%, e il vento si farà più presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo e un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +7.7° perc. +6.2° Assenti 8.6 NNE max 11.2 Grecale 69 % 1025 hPa 3 poche nuvole +6.7° perc. +5.2° Assenti 7.8 N max 9 Tramontana 69 % 1024 hPa 6 cielo sereno +6.1° perc. +5° Assenti 6 NNO max 6.3 Maestrale 71 % 1025 hPa 9 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° Assenti 6.5 NO max 8 Maestrale 62 % 1025 hPa 12 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 6.1 NO max 6.2 Maestrale 55 % 1024 hPa 15 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 1.2 SO max 1.9 Libeccio 60 % 1022 hPa 18 nubi sparse +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.3 NE max 5.3 Grecale 66 % 1022 hPa 21 cielo coperto +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.2 NE max 6.2 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.