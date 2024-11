Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti, specialmente nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 12,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e le precipitazioni previste influenzeranno la sensazione di freddo, con temperature percepite che scenderanno fino a 5,2°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno moderati, provenienti da direzioni variabili, con velocità che raggiungeranno i 9,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 995 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 9°C e 12,4°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, con intensità che potrà raggiungere i 14,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 995 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature percepite scenderanno a 10,5°C verso le 15:00, mentre le precipitazioni saranno deboli, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno all’11%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 18 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori percepiti che toccheranno i 5,5°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,09 mm. I venti saranno freschi, provenienti da est-nord-est, con velocità che potranno superare i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rovigo indicano un trend di instabilità, con un cielo prevalentemente nuvoloso e possibilità di piogge. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori perturbazioni nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando con cautela le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.9 ONO max 12.3 Maestrale 87 % 998 hPa 5 cielo coperto +8.9° perc. +7.5° Assenti 9.1 OSO max 22.7 Libeccio 87 % 995 hPa 8 cielo coperto +9.9° perc. +8.3° Assenti 11.3 O max 32 Ponente 81 % 995 hPa 11 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 14.9 O max 25.1 Ponente 68 % 995 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.4° prob. 6 % 10.9 NO max 16.2 Maestrale 63 % 995 hPa 17 pioggia leggera +9.2° perc. +7.9° 0.44 mm 8.5 NNE max 10.4 Grecale 86 % 998 hPa 20 pioggia leggera +9.6° perc. +6.3° 0.68 mm 26.5 ENE max 46.3 Grecale 74 % 1002 hPa 23 pioggia leggera +7.8° perc. +5.2° 0.22 mm 14.6 SE max 25.7 Scirocco 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.