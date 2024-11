Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Rovigo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 6,7°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 10,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente cieli poco nuvolosi e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura si attesterà intorno ai 6,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 4 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà simile, con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente fino a 5,6°C alle 05:00. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 10,9°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,9°C. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 10 km/h. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 55%. A partire dalle 17:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà cieli poco nuvolosi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 6,7°C a mezzanotte. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 79%. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza segnali di cambiamenti significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si verifichino lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità e temperature che potrebbero scendere ulteriormente. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 4 NNO max 4 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 poche nuvole +6° perc. +5° Assenti 5.9 NO max 5.8 Maestrale 80 % 1025 hPa 6 cielo sereno +5.4° perc. +3.8° Assenti 7.5 O max 7.5 Ponente 82 % 1024 hPa 9 cielo sereno +8.6° perc. +7.2° Assenti 9.1 O max 12 Ponente 68 % 1024 hPa 12 cielo sereno +11.6° perc. +10.2° Assenti 11.8 O max 14.1 Ponente 55 % 1022 hPa 15 poche nuvole +10.9° perc. +9.6° Assenti 7.5 OSO max 9 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 poche nuvole +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.6 OSO max 6.6 Libeccio 71 % 1020 hPa 21 poche nuvole +7.3° perc. +6.1° Assenti 7.2 O max 7.2 Ponente 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:40

