Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Domenica 3 Novembre a Rozzano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di cielo coperto nella notte a un progressivo miglioramento, con ampie schiarite che si affermeranno nel corso della mattina e si manterranno fino alla sera. Le temperature, che si attesteranno tra i 12°C e i 17°C, garantiranno un comfort termico ottimale per le attività all’aperto.

Nella notte, Rozzano sarà interessata da un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 4 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 42%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 5,4 km/h, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 17,7°C. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 67%, mentre il vento si manterrà leggero, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. Le condizioni di stabilità atmosferica garantiranno un’assenza di precipitazioni, con il cielo che rimarrà completamente sereno.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 8%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto e passeggiate. La stabilità atmosferica sembra promettere un inizio di settimana sereno e gradevole per tutti i residenti di Rozzano.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.2 E max 3.3 Levante 80 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 3.5 E max 4.1 Levante 84 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.5 SE max 3 Scirocco 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 4.3 SE max 4.1 Scirocco 67 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 6 ESE max 8.4 Scirocco 77 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 3.9 E max 4.1 Levante 84 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° Assenti 2.8 E max 3.1 Levante 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04

